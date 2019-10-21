Общество

Областные власти формируют план работы со стратегическим партнерством «Северо-Запад» на 2020 год

В Пскове состоялась выездная встреча исполнительной дирекции стратегического партнерства «Северо-Запад» с представителями органов исполнительной власти Псковской области под председательством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. Цель работы - формирование и утверждение плана работы на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Профильным комитетам Псковской области (комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, комитет по транспорту и дорожному хозяйству, комитет по тарифам и энергетике комитет по строительству и ЖКХ , комитет по здравоохранению, комитет по социальной защите, комитет по туризму, комитет по охране объектов культурного наследия) к обсуждению были предложены наиболее актуальные темы и направления для совместной работы на будущий год.

Одна из них — привлечение инвестиций. В связи с включением города Печоры Псковской области в список моногородов России было проведено отдельное совещание по вопросу содействия со стороны Стратегического партнерства в разработке концепций реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в Печорах для привлечения средств из Фонда развития моногородов и частных инвесторов.

Стороны сошлись во мнении, что концепции должны быть экономически привлекательными для частного инвестора (с предсказуемым механизмом возврата инвестиций), синхронизированы с инвестиционными планами развития инфраструктурных компаний и документами стратегического планирования Псковской области. Безусловно, их разработка будет идти с учетом требований финансирования со стороны Фонда развития моногородов и приграничного расположения Печор.

Представители Псковской области подтвердили, что региону важно принять действенное участие в реализации программ развития рынка природного газа. В этом году Псковская область не вошла в круг субъектов, которые, по решению правительства РФ получат субсидии на строительство газозаправочных станций в 2019 году по программе Минэнерго. Однако, важно заранее создать фундамент для включения региона в последующие этапы реализации всероссийского проекта.

«Одна из основных задач — формирование дополнительного гарантированного спроса на потребление природного газа. Её решение видится за счет перевода парка автотранспорта инфраструктурных компаний и крупных хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность на территории регионов СЗФО, и объектов теплоснабжения (за счет развития автономного газоснабжения) на природный газ. Еще один важный аспект — интеграция в единую схему «зеленых» транспортных коридоров и учет схем развития заправочной инфраструктуры соседних регионов СЗФО и приграничных государств», — прокомментировал исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Виталий Шаповалов.

Также обсуждались возможные формы сотрудничества в цифровой сфере. В частности, Псковской области было предложено рассмотреть варианты оказания Стратегическим партнерством содействия в разработке программ по цифровизации городского хозяйства и других отраслей в целях повышение эффективности процессов управления регионом.

В фокусе внимания участников рабочего совещания и вопросы реализации туристского потенциала и сохранения историко-культурного наследия региона в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

В 2019 году в качестве пилотной инициативы начат мониторинг объектов культурно-исторического наследия Псковской области, который проводился в соответствии с рекомендациями регионального Туристского Информационного центра. В его рамках осуществляется выезд на малоизвестные памятники — потенциальные объекты проекта «Серебряное ожерелье России», сбор и систематизация информации по актуальному состоянию и туристской привлекательности, а также формируются предложения по сохранению, эксплуатации и росту турпотока применительно к объекту. Результаты первого этапа мониторинга в виде сводного доклада переданы в комитет по туризму, комитет по охране объектов культурного наследия и Туристский информационный центр Псковской области.

По результатам всего проекта предлагается создание электронной базы туристских достопримечательностей Псковской области, материалы которой частично дополнят статьи по этим объектам в «Википедии» на русском и английском языках. На этой основе предполагается сформировать онлайн карту объектов культурно-исторического наследия и инвестиционный проект создания Информационно-транспортной системы достопримечательностей Псковской области.

По итогам совещания в Псковской области первый заместитель губернатора Вера Емельянова дала комитетам поручения детально проработать вопросы сотрудничества и сформировать итоговый план работы со стратегическим партнерством «Северо-Запад» на 2020 год.