Общество

Ярмарочная площадь в центре Печор откроется 26 октября по программе «Россия — Эстония»

В Печорах в субботу, 26 октября, пройдет открытие первого инвестиционного объекта на территории Псковской области в рамках реализации проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Печорского района завершила обустройство новой ярмарочно-рыночной площадки в центре Печор в рамках крупного инфраструктурного проекта «Доступ МСП» программы приграничного сотрудничества. Площадь Победы — это то место, где проходят все сельскохозяйственные ярмарки и другие значимые мероприятия района. Согласно графику реализации проекта, открытие площадки совпало с ежегодной районной сельскохозяйственной ярмаркой. На церемонию открытия приглашены партнеры проекта и предприниматели из волости Сетомаа для участия и развития сотрудничества.

На ярмарке будет представлена продукция более 40 фермеров, мастеров и предпринимателей Печорского района, жители района и области смогут приобрести свежие овощи, фрукты, ягоды, мед, молочную и мясную продукцию, рыбу и другие гастрономические сувениры. На ярмарке будут работать дегустации и кулинарные станции, можно будет выпить иван-чая, отведать необычных блинов и каши из топора.

Ярмарочная площадь размером 6700 кв. метров находится на пересечении улиц Свободы и Мира. В ходе реконструкции была проведена замена дорожного полотна, уложена брусчатка, смонтирована ливневая канализация. Общая сумма контракта — более 7,3 млн рублей.

Для проведения сезонных сельскохозяйственных ярмарок было закуплено 30 комплектов нестационарного сборно-разборного торгового оборудования на сумму 542 тыс рублей.