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Общество

Сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области посетили Великолукский театр

21.10.2019 18:16|ПсковКомментариев: 0

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году театра, объявленному в России в 2019 году, сотрудники следственного изолятора № 2 УФСИН России по Псковской области посетили Великолукский драматический театр, где посмотрели спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Главной целью мероприятия стало приобщение сотрудников учреждения к театральному искусству, совершенствование воспитательной работы и патриотического воспитания, а также для улучшения эмоционально-положительного климата в коллективе.

«Совместное посещение театра играет положительную роль в сплочении коллектива и улучшении психологического климата, а также помогает отвлечься от ежедневных трудовых будней», - отметил заместитель начальника СИЗО-2 по кадрам и воспитательной работе Юрий Кириллов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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