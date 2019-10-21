Общество

Сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области посетили Великолукский театр

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году театра, объявленному в России в 2019 году, сотрудники следственного изолятора № 2 УФСИН России по Псковской области посетили Великолукский драматический театр, где посмотрели спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Главной целью мероприятия стало приобщение сотрудников учреждения к театральному искусству, совершенствование воспитательной работы и патриотического воспитания, а также для улучшения эмоционально-положительного климата в коллективе.

«Совместное посещение театра играет положительную роль в сплочении коллектива и улучшении психологического климата, а также помогает отвлечься от ежедневных трудовых будней», - отметил заместитель начальника СИЗО-2 по кадрам и воспитательной работе Юрий Кириллов.