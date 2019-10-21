Общество

Ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго вошли в состав Росгвардии

Ведомственные охраны министерства сельского хозяйства РФ и министерства энергетики РФ присоединяются к ФГПУ «Охрана» Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

Согласно указу, ФГУП «Охрана» Росгвардии будет реорганизовано путем присоединения к нему ФГУП «Ведомственная охрана министерства сельского хозяйства РФ» и «Ведомственная охрана Минэнерго РФ».

Правительству поручено провести реорганизационные предприятия в течение девяти месяцев. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий обязать военнослужащих, сотрудников Росгвардии, а также поступающих на работу в эту структуру проходить проверку на детекторе лжи.