Общество

Ресторан Munhell приглашает гостей на свой день рождения

Ресторан пивоварни Munhell отмечает свой день рождения и приглашает всех отпраздновать это событие.

История создания пивоварни Munhell восходит к средним векам. В 1516 году, тогда еще Карл Мюнхель из местечка Мюнхельхаузен, создал уникальный по тем временам сорт напитка - «ничего, кроме ячменя, хмеля и воды».

«Мы обожаем дни рождения, и с размахом отмечаем свой собственный. 1 ноября мы приглашаем всех на большой праздник: прекрасный ужин от шеф-повара, веселая шоу-программа и праздничный торт. В этот вечер для вас играют на виниле dj CostyaMatejko & dj L.A.Cutz, специальные гости - группа Dram&Jazz и наши любимые музыканты. Отметим с размахом День рождения любимого ресторана Munhell вместе», - рассказали в ресторане.



Забронировать любимый столик и ознакомиться с меню ужина можно по телефону: +7 8112 667383 или в социальных сетях. Ресторан находится по адресу: Октябрьский проспект, 27а.