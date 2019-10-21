Общество

Перспективы расширения сотрудничества обсудила Нинель Салагаева с послом Австрии в России

В понедельник, 21 октября, в администрации Псковской области состоялась рабочая встреча заместителя губернатора региона Нинель Салагаевой и чрезвычайного и полномочного Посла Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнеса Айгнера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе общения стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности, вопросы расширения взаимодействия Псковской области и Австрийской Республики в сферах экономики, сельского хозяйства и туризма.

Нинель Салагаева представила инвестиционные возможности ОЭЗ «Моглино», рассказала о преференциях, на которые могут рассчитывать ее резиденты. Она подчеркнула, что органы власти Псковской области готовы предоставить инвесторам всестороннее сопровождение в реализации проектов. Вице-губернатор также выразила заинтересованность в налаживании более тесного взаимодействия между Австрийской Республикой и Псковской областью в сфере молочного животноводства. В настоящее время в регионе успешно работают ряд современных молочных ферм, разрабатывается специализированная пятилетняя программа по поддержке этой сферы сельского хозяйства. Господин Йоханнес Айгнер со своей стороны выразил готовность развивать сотрудничество в этом направлении.

Речь на двусторонней встрече зашла и об организации бизнес-миссий, которые позволят наладить более тесное взаимодействие псковских промышленных и производственных компаний с зарубежными партнерами.

В рамках визита в регион господин Йоханнес Айгнер планирует посетить образовательные учреждения для детей с особенностями развития. Этим организациям уже на протяжении ряда лет оказывает поддержку австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца».

Сразу после рабочей встречи Посол посетил «Дом Лавриновского», где располагается Дворец бракосочетания. Историческое здание тесно связано с историей рода Президента Австрии Александра Ван дер Беллена, чей дед был губернским комиссаром Временного правительства, назначенным в Псков в 1917 году.

Во время осмотра Йоханнесу Айгнеру была представлена книга «Ван дер Беллен. История семьи», в которой на основе архивных материалов изучается генеалогическое древо Президента Австрии. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения, в июле этого года здание было открыто после капитального ремонта.