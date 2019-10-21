Общество

Почти 10 кг водных ресурсов изъято за неделю рыбоохраной в Псковской области

16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено инспекторами рыбоохраны в Псковской области на минувшей неделе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Наложено штрафов на сумму 106 тыс. рублей, взыскано – на сумму 12,5 тыс. рублей, изъято 9,9 кг водных биоресурсов и 4 незаконных орудия лова.

Всего госинспекторами рыбоохраны выявлено на территории СЗФО 181 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 490 090 рублей.