Общество

Совет по правам человека при президенте РФ возглавил журналист Валерий Фадеев

Журналист и член Общественной палаты Валерий Фадеев назначен председателем Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), пишет «Коммерсант». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте СПЧ.

Предыдущего главу организации Михаила Федотова уволили в связи с достижением 70-летнего возраста — предельного для государственной службы. О скорой отставке Федотова стало известно 17 октября. Члены СПЧ написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на его посту, учитывая его «личные заслуги» и «непререкаемый авторитет».

Изменился и состав организации: из нее исключили несколько известных правозащитников, при этом в СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский.