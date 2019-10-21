Общество

В Пскове шестиклассник, не вернувшийся домой из школы, «завис в компьютерном клубе»

В Пскове сегодня, 21 октября, пропал шестиклассник. О том, что ученик лицея №10 не вернулся домой после уроков, в соцсетях сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. Он указал приметы мальчика и призвал всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить об этом по телефонам 112 или 02.

Вскоре Instagram-аккаунте городского управления образования появилось сообщение, что ребенок найден. Оказалось, что он до 22.52 «зависал в компьютерном клубе».

«Ребенок дома...Сегодня все уже хорошо. НО ...нам вместе всем работать и работать, понимать и понимать наших детей», - говорится в сообщении.