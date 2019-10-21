Общество

В России выделят еще больше денег на борьбу с абортами

Стоимость родового сертификата увеличится на одну тысячу рублей с 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании по вопросам реализации задач нацпроекта «Демография» в Салехарде, сообщается на сайте Минтруда.

Топилин пояснил, что деньги пойдут на оплату психологической помощи. По его словам, психологическая поддержка женщин будет направлена на снижение количества абортов в России, пишет «Лента.ру».

Выплаты по родовому сертификату составляют 11 тысяч рублей, часть из них идет на оплату необходимых беременным лекарств, другая тратится на врачей и восстановление в послеродовой период. По этой программе беременные сами могут выбрать женскую консультацию и роддом,а также получить диспансерное наблюдение ребенка в первый год. Кроме того, сертификат предполагает качественную медпомощь как во время беременности и родов, так и в послеродовой период.