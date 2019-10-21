Общество

В России более 1,5 тысяч дронов поставили на учет

За месяц более 1,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов были поставлены на учет в России, следует из статистики Росавиации. Отмечается, что 27 октября завершается переходный период для их регистрации. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из данных Росавиации, в постановке на учёт отказано лишь 31 беспилотнику, все остальные заявки рассматриваются. Всего с 27 сентября в Росавиацию подали 3197 почтовых отправлений о регистрации дронов.

Минтранс РФ разработало проект закона об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов. Все дроны подлежат обязательному учёту с 27 сентября. По некоторым данным, в настоящее время в России порядка 500 тыс. беспилотников. За их незаконный запуск владельцев ждёт штраф до 50 тысяч рублей.