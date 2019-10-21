Общество

Поставщики повысили цены на гречку

Поставщики гречневой крупы повысят цены на 20-50%, сообщили во вторник «Ведомости» со ссылкой на представителей розничных сетей.

С момента последнего резкого повышения цен на гречку прошло три года. К октябрю в три раза подорожало сырье для крупы – гречиха. Она стоит до 40 рублей за килограмм. Раньше цена колебалась вокруг 24 рублей.

Последние два года на рынке появился избыток предложения, и поставщики начали снижать посевные площади под гречиху. Кроме того, как рассказал «Ведомостям» исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, они придерживают сырье в ожидании роста цен.

С начала года цена на гречку выросла на 6,4% до 51 рубля за килограмм.

Из-за сокращения посевных площадей на внутреннем рынке не образуется дефицита крупы, однако сформируется экономически обоснованная цена.