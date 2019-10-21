Общество

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсионные накопления граждан России в размере до 1,4 млн рублей, сообщает во вторник газета «Известия».

«Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей», - говорится в публикации со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По имеющимся у издания данным, государство планирует защитить как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход.

НРД будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта. Отдачу от этих "длинных" денег государство рассчитывает получить уже через два года - это необходимо, чтобы обеспечить рост ВВП на 3% в 2021-2022 годах, рассказал изданию участник совещания в министерстве экономического развития РФ, на котором это обсуждалось. В пресс-службе ведомства не ответили на вопрос газеты, так ли это.

Национальный расчетный депозитарий воздержался от комментариев, отметив, что сможет это делать только после принятия соответствующего закона, уточняет издание.

По словам вице-президента блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александра Попова, которые приводит газета, «центральный оператор в НПО очень нужен».

«За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад», - отметил Попов в беседе с изданием.

Он также сообщил, что центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял некоммерческий пенсионный фонд или работу, пишут «Известия».