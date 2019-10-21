Общество

ВЦИОМ: 38% россиян принимали витамины в течение последнего года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, какие источники витаминов, по мнению россиян, оптимальны, а также какие витамины и по каким показаниям они принимают. Данные опроса, имеющегося в распоряжении Псковской Ленты Новостей, показали, что в течение последнего года 38% россиян принимали витамины, минеральные вещества в виде таблеток, капсул, сиропов и в других формах. Чаще всего это делали женщины (43%) и молодые люди от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (44% и 46%). Они же, как отмечено, чаще других считают недостаточным количество полезных веществ, получаемых с продуктами питания.

Не доводилось за последний год употреблять витамины и минералы 62% россиян, преимущественно мужчинам (69%) и жителям сел (69%). То есть категориям, склонным полагать, что все необходимые витамины содержатся в продуктах питания.

Такая ситуация свидетельствует о согласованности представлений россиян о необходимых источниках витаминов и их действий по соблюдению витаминного баланса. Так, те, кто считает, что полезных веществ в продуктах недостаточно, восполняют этот недостаток с помощью приема витаминов и минералов в виде таблеток, капсул и иных формах. Придерживающиеся обратного мнения предпочитают поддерживать запас полезных веществ сбалансированным питанием.

Необходимость приема витаминов чаще всего была вызвана болезнью (20%). Также 15% опрошенных принимали их для поддержания здоровья или руководствуясь мнением о недостатке витаминов в продуктах питания (15%). По медицинским показаниям или рекомендации врача принимали витамины и минералы 13%, а каждый десятый восполнял таким образом дефицит веществ (11%).

Принимая решение об употреблении витаминов, большинство респондентов руководствовались рекомендациями врача.