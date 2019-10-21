Общество

Елена Полонская провела прием граждан по личным вопросам

И. п. главы города Пскова, депутат по округу №8 Елена Полонская провела прием граждан по личным вопросам. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, к ней обратилась псковичка с просьбой обменять полученное в результате расселения жилье. Дом на улице Советской, в котором она проживала ранее, был признан аварийным и расселен по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Женщина получила однокомнатную квартиру в новом доме по улице Пражской. Договор о приеме жилья ею был подписан, ключи от квартиры получены. Однако женщина считает, что новое жилье слишком удалено от ее работы, и попросила произвести обмен на другой район.

Начальник управления по распределению жилой площади Сергей Хмелев разъяснил, что закон не предусматривает возврат или обмен полученного вследствие расселения жилья, и подчеркнул, что все правила выдачи нового жилья были соблюдены: новая квартира по площади равнозначна предыдущей, документы оформлены должным образом и вместе с ключами своевременно переданы жильцу в пользование.

Рассмотрев все возможные варианты, Елена Полонская предложила псковичке приватизировать новое жилье, а затем продать его и приобрести другое в удобном для нее месте.

Также к парламентарию обратилась индивидуальный предприниматель, владелец школьных буфетов. Она попросила разъяснить причины отказа комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы предоставить в аренду помещения для буфетов в школах №№23 и 24. Изучив материалы дела, Елена Полонская ответила, что договор с предпринимателем не был продлен по истечении его срока действия. Это связано в том числе с намерением городских властей сделать школьное питание более полезным. Однако если директор школы и родительский совет не возражают против буфета в школе, он может быть открыт. С целью изучения мнения руководства школ и родителей в администрацию города Пскова и городское управление образования будет направлен соответствующий запрос. О возможности продления аренды предприниматель будет уведомлен.