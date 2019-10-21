Общество

Как получить налоговый вычет на лекарства, рассказала руководитель УФНС России по Псковской области

Сегодня, 22 октября, в приемной президента РФ в Псковской области руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова провела личный прием граждан. На прием к руководителю областной налоговой службы пришла псковичка, которую интересовал вопрос о возможности получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Отвечая на вопрос Анна Кутузова пояснила, что Федеральный закон от 17.06.19 № 147 внес изменения в статью 219 Налогового кодекса и поэтому порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств с 2019 года упрощен. Если раньше для получения такого вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201, то теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, главное, выписанного по рецепту лечащего врача.

В соответствии с п. 2 ст. 219 НК РФ получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств псковичка, при условии оформления всех необходимых документов, сможет до конца года. Помощь в этом вопросе, по поручению Анны Кутузовой, будет оказана обратившейся в приемную президента жительнице Пскова в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области.

Напомним, личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области проводится на постоянной основе. Для жителей региона это еще одна из возможностей обратиться с вопросами, предложениями и пожеланиями непосредственно к руководителю УФНС России по Псковской области.