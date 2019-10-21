Общество

Вторая встреча Ганзейского клуба прошла в Молодежном центре

На минувшей неделе в Псковском городском молодежном центре прошло второе заседание Ганзейского клуба, организованного вследствие проведения Молодой Ганзы 39-х Международных Ганзейских Дней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, занятие провели директор Ганзейский дирекции Татьяна Пустошкина и волонтер проекта Татьяна Румянцева. Во встрече приняли участие 20 человек – это волонтёры Ганзейских дней и молодёжь, которой интересна Ганзейская тематика и международные связи.

Темой встречи стали города-побратимы Пскова – Нойс (Германия) и Перт (Шотландия). Сначала участники прослушали лекцию об истории городов и их взаимодействии с Псковом, а затем проверили полученные знания, приняв участие в викторине.

В дальнейшем встречи Ганзейского клуба планируют проводить один раз в месяц. Участники Ганзейского клуба смогут не только слушать лекции на Ганзейскую тематику, но и предлагать идеи о том, как улучшить международные связи.