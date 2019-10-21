Общество

Золу предложили отнести к твердым коммунальным отходам

Член комитета по государственному строительству и законодательству Олег Быков направил обращение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой учесть мнение сельских жителей при реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает «Парламентская газета».

«В рамках региональных недель очень часто обращаются жители сел, представители сельских администраций, которые рассказывают о сложностях в реализации нового порядка обращения с твердыми коммунальными отходами», — отмечает парламентарий. Проблема в том, поясняет депутат, что нормы реформы ТКО не учитывают особенности уклада сельской жизни.

«К примеру, не учтены и не отнесены к ТКО такие отходы как зола, а также растительные отходы от уборки огородов, продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, что создает трудности с порядком их хранения, вывоза, захоронения», - рассказал Быков.

Еще одна проблема заключается в том, что из-за малочисленности населения мусорные контейнеры заполняются очень долго, способствуя загниванию и разложению отходов в нарушение требований СанПиНа, отметил Быков.

В запросе депутата указаны и другие проблемные вопросы в сфере порядка обращения с ТКО, в том числе, касающиеся разногласий между потребителями и региональными операторами в определении способа учёта твёрдых коммунальных отходов, прогноза ситуации с превышением проектных мощностей существующих объектов захоронения отходов.