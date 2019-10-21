Общество

В Госдуме поддержали законопроект о праве регионов создавать вытрезвители

Комитет Госдумы по федеративному устройству на заседании во вторник, 22 октября, рекомендовал принять в первом чтении законопроект, дающий регионам право создавать вытрезвители, пишет «Деловой Петербург».

«Налицо житейская проблема, которая из жизни не ушла, а законодательного решения никакого нет. Каждый регион пытается решать вопрос самостоятельно», — отметил на заседании один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его слова приводит ТАСС.

Согласно документу, вытрезвители будут создаваться в российских регионах на базе муниципально-частного партнерства. Также может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

Общие правила организации деятельности таких заведений будет определять правительство России.

Напомним, система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х годах XX века для пресечения появления в общественных местах пьяных граждан, оказания им медпомощи, предупреждения правонарушений как совершённых ими, так и в отношении них. Эта система предполагала изоляцию таких людей до момента их естественного вытрезвления, однако, со временем сеть медицинских вытрезвителей была полностью ликвидирована. Псков не стал исключением.