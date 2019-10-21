Общество

О незаконных рубках леса можно сообщить в диспетчерскую службу комитета по природресурсам и экологии

О нарушениях лесного законодательства в Псковской области можно сообщать в региональную диспетчерскую службу комитета по природным ресурсам и экологии по телефону: 8 (800) 100-14-84. Звонки принимаются круглосуточно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, функционал региональной диспетчерской службы расширен во исполнение поручения губернатора региона Михаила Ведерникова, касающегося противодействию незаконным вырубкам леса на землях сельскохозяйственного назначения. Информацию о незаконных рубках, пожарах или несанкционированных свалках также можно сообщать на федеральную «горячую линию»: 8 (800) 100-94-00.

Оперативная информация о пожарах или незаконных действиях в лесах обрабатывается операторами и передается в соответствующие инстанции. Операторы «горячей линии» также консультируют граждан о безопасном пребывании в лесах. За 10 месяцев зафиксировано более 120 таких звонков.