Общество

Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года

Количество транзакций, проведенных Сбербанком, в транспортном эквайринге достигло 300 миллионов с начала этого года. На данный момент оплатить проезд банковской картой через эквайринг Сбербанка можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств. Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, превышает 50 млн.

К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока. Помимо подключения к сервису новых городов, Сбербанк ставит целью применение на банковской карте всех имеющихся инструментов оплаты, которые сейчас реализованы на небанковских носителях – это различные предоплаченные абонементы, накопительные скидки, социальные поездки, мультимодальные решения для всех видов транспорта.

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета. Кроме того, в периоды запуска промопредложений есть возможность получить скидку при оплате проезда по карте.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

«В Псковской области доля оплаты проезда банковскими картами уже превышает 20% от общего пассажиропотока, при этом количество бесконтактных платежей в одно касание уже превысило миллион. Бесконтактная технология оплаты проезда отвечает современным цифровым трендам и обладает рядом преимуществ для пассажиров, в тоже время , она ничем не отличается от оплаты банковской картой в магазинах», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Оплата проезда на общественном транспорте была запущена Сбербанком в феврале 2015 года. Самый масштабный проект реализован в Московской области, где 10,5 тысяч транспортных средств обеспечивают ежедневый объем в почти 500 тысяч проведенных транзакций по оплате проезда.