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Общество

Великолучанка Зоя Казакова выдвинута на конкурс «ПрофПрактики»

22.10.2019 13:35|ПсковКомментариев: 0

Президиум Великолукской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ выдвинул для участия в конкурсе «ПрофПрактики» в номинации «ПрофОпыт» своего председателя Зою Казакову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

В представлении отмечается: «Зоя Михайловна Казакова является активным участником профсоюзного движения нашей области. Ее профсоюзный стаж составляет 59 лет, из которых 23 года Зоя Казакова работает на посту председателя городской организации. На протяжении последних 20 лет ею организована и реализуется работа с Витебским областным комитетом профсоюза работников образования и науки Республики Беларусь по обмену опытом, а также культурно-массовому направлению. В рамках этого сотрудничества активисты профсоюза образования города Великие Луки поддерживают тесные связи с витебскими коллегами: посещают образовательные учреждения,  музеи, совершают экскурсии по городам республики, участвуют в совместных фестивалях самодеятельного творчества. Для работников образования Великих Лук стало традицией посещение международного фестиваля искусств « Славянский базар», который  ежегодно проводится в Витебске.

Дети членов профсоюза ежегодно посещают Витебск, где им проводит экскурсию по городу сам Дед Мороз. По окончании знакомства с городскими достопримечательностями, Дед Мороз вручает подарки малышам и их родителям и приглашает посетить новогоднее представление».

Напомним, что заявки на участие в конкурсе «ПрофПрактики», который организован Псковским облсовпрофом,   принимаются до 30 ноября 2019 года включительно. Подробнее с номинациями и порядком представления члены профсоюзов Псковской области могут ознакомиться здесь.

Теги: #конкурс #профсоюзы #облсовпроф #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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