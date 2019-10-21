Общество

Жители Пскова массово скупают билеты в космос для своих детей

Семейный парк приключений «Космодрайв» откроется 26 октября и станет отличным времяпрепровождением во время каникул. Здесь можно не только повеселиться и отдохнуть всей семьей, но и увлечь детей всех возрастов темой космоса.

Превратить науку в волшебство, рассказать о гравитации и электричестве по-настоящему интересно - какое учебное или развлекательное заведение может предложить такую программу? Всего через несколько дней в Пскове приедет «Космодрайв», а с ним чудеса и загадки необъятной вселенной, которые будут понятны и интересны даже детям от 2 лет.

Космический парк развлечений прошел путь от идеи до самой масштабной интерактивной площадки для всей семьи менее чем за год. За это время он проехал около десятка городов и собрал более 300 000 положительных отзывов.

«Космодрайв» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно. Здесь много пространства для детской беготни и неуемного любопытства. Еще бы! Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники.

Парк предлагает 47 приключений на любой возраст и вкус: здесь и познавательные прогулки в виртуальной реальности по МКС, опыты с электричеством, прогулки с повышенной гравитацией по Юпитеру, встреча с пришельцами, квесты по спасению Марса и многое другое. Все чудеса «Космодрайва» пока неизвестны, но открытие парка обещает стать самым ярким событием ноября.

С пустыми руками никто не уйдет: измеряйте свой вес, рост и биопараметры, проверяйте себя на выносливость и получайте сертификат на полет в космос! Детям, обожающим творчество, наверняка понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3D-ручкой, создать собственную сверкающую вселенную в пробирке или шлем космонавта. Все мастер-классы оплачиваются отдельно, цены составляют от 150 до 350 рублей.

Посещение космического парка - отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

«Космодрайв» откроется уже 26 октября и будет работать до 24 ноября.

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно.

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