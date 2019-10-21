Общество

Псковичи приняли участие в Международном чемпионате по брейкингу «ROBC 2019»

Представители Хип-хоп центра «Хоть отбавляй» Псков приняли участие в Международном чемпионате по брейкингу «ROBC 2019», который с 18 по 20 октября проходил в Москве. В рамках чемпионата также прошли мастер-классы от известнейших бибоев планеты. На соревнованиях были представлены 8 разновозрастных номинаций и практически 1000 участников. Об этом «Хоть отбавляй» пишет в своем аккаунте в Instagram.

Фото из Instagram Хип-хоп центра «Хоть отбавляй»

В номинации Breaking 1х1 Юниоры (16-18 лет) Родион Линский и Кирилл Зборомирский вошли в число восьми лучших бибоев.

В номинации Breaking 1х1 мальчики и девочки 11-15 лет Костина Мария (12 лет) из 180 участников вошла в число 16 лучших и стала единственной девочкой в сетке баттлов.

В номинации Breaking командные баттлы сборная команда FYXO, в составе которой находятся два наставника - Кирилл и Михаил, прошли отбор и «бились» с одной из сильнейших команд Северной Америки - FlipStyle Technique.

Видео из Instagram Хип-хоп центра «Хоть отбавляй»

«От лица нашей команды хотим поздравить команду TOP 9 с победой. Полуфинал был потрясающий. Спасибо вам за вдохновение», - пишут ребята в социальных сетях.