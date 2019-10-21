Общество

Автобусная остановка в Изборске будет в любом случае - глава Печорского района

Автобусная остановка в Изборске будет в любом случае, но в каком месте - решать собственнику площадки и перевозчику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

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Он пояснил, что павильон и прилегающую территорию обслуживают организации, занимающиеся перевозками пассажиров, одна из которых - «Псковпассажиравтотранс». «Это не полномочия муниципалитета», - отметил глава района.

По его мнению, данный вопрос остро не стоит. Автобусная остановка будет в любом случае. Известно, что рассматривалось несколько вариантов ее размещения.

Также Дмитрий Сопотов подчеркнул, что в связи с поступлением сигналов от местных жителей, данный вопрос будет прорабатываться.