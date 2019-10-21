Общество

Псковская городская поликлиника продолжает вакцинацию населения

Псковская городская поликлиника продолжает проведение вакцинации против гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении, временно не проводится выездная вакцинация на мобильном ФАПе, но псковичи могут обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

поликлиника № 1: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет №10, № 12, с 8 до 16 часов, телефон 66-53-29, 66-53-50;

поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с 8 до 18 часов; телефон 56-96-98 регистратура;

поликлиника № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с 8 до 15. 30 часов, кроме среды (в среду с 8 до 14 часов), телефон 53-62-14;

в офисах врача общей практики:

г. Псков, Сиреневый б-р, д.9, телефон 56-57-31 , с 9 до 12 часов.

г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 83а, с 8 до 13 часов телефон

73-42-33 – по расписанию работы врача общей практики;

г. Псков, ул. Киселева, д. 8, телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66, с 8 до 17 часов,

г. Псков, ул. Алехина, д. 10, телефон 75-00-89, с 8 до 12 часов.

В субботу можно обращаться в поликлиники № 1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8 до 14 часов.

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Прививки проводятся бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики), телефон приемной главного врача 53-49-42.