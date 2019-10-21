Общество

Псковских благотворителей отметили благодарностью за фестиваль «Добрый Псков»

В рамках участия в конференции содружества добрых городов ПРС «Поколение» отмечено благодарностью экспертного совета конференции Содружества Добрых городов за создание и проведение рок-фестиваля «Добрый рок» в Пскове, а также за участие в деятельности Содружества Добрых городов.

Данная конференция - одно из крупнейших в России мероприятий, посвященных практикам успешной региональной благотворительности. В этом году в конференции приняли участие более 150 представителей из разных уголков России - от Калининграда до Владивостока.

По словам руководителя ПРС «Поколение» Андрея Семенова, в большей степени конференция была посвящена тому, как далее должно развиваться местное сообщество, какие методы самоорганизации общественности существуют. Очень серьезно поднимался вопрос о «серебряном» поколении 55+, о городских пространствах и о том, как жители могут влиять и помогать муниципалитетам делать нужный выбор по улучшению «зеленого» каркаса города. Много говорилось также о том, что благотворительность - это не только деньги, а и возможность сделать место, где ты живешь, таким, каким ты его видишь. из Санкт-Петербурга приняла участие в вечеринке конференции Содружества Добрых городов.

Андрей Семенов: «В общем, снова обучались на конкретных примерах, делились опытом, наработками, получали новый «волшебный пендель» от эмоционального выгорания. Работаем дальше».

Постоянные участники «Доброго рока», группа Северо-Zапад из Санкт-Петербурга приняла участие в вечеринке конференции Содружества Добрых городов.

Добавим, региональный фестиваль рок-музыки «Добрый рок» основан в 2013 году, ежегодно он проводился при содействии управления культуры Пскова, администрации Пскова, администрации Псковской области, общественных некоммерческих организаций. В этом году фестиваль получил поддержку губернатора региона Михаила Ведерникова, комитета по молодежной политики области, Фонда Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и псковского бизнеса.

В период 2015-2016 годов к участию в фестивале были привлечены группы из Эстонии, Латвии, Беларуси, что добавило фестивалю статус международного.

Фестиваль проходит под лозунгом «Добрый рок - Доброму Пскову». Такой лозунг обусловлен потребностью общества в меценатстве, благотворительности, волонтерстве.

Цель фестиваля – популяризация благотворительности и увеличение количества добрых дел регионе, содействие инициативе и активности молодежи, ее культурному развитию, укрепление и расширение творческих контактов между молодежью разных стран, возраста, национальностей, приобщение к живой молодежной музыке, ее истории, исполнительским традициям, пропаганда живой музыки, выявление, поддержка и поощрение наиболее одаренных исполнителей и коллективов.

Более подробная информация в положении фестиваля, которое находится в открытом доступе в группе «Добрый Псков» во ВКонтакте.