Общество

В России работают над возможностью онлайн-поступления в вузы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия работает над тем, чтобы абитуриенты могли поступать в высшие учебные заведения посредством Интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для соответствующего проекта отобраны более 50 учебных заведений.

«Мы уже, кстати, работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через Интернет», — сказал председатель правительства.

Ранее в российских вузах открылись пространства коллективной работы «Точка кипения». Данный проект создан по инициативе Министерства науки и образования. По словам зампреда Госдумы Ольги Тимофеевой, эти пространства помогут молодым и дерзким заявить о себе, а также соприкоснуться с самыми передовыми идеями и технологиями.