Общество

В Пскове составят карту благотворительных организаций, НКО и социально-ориентированного бизнеса

Сообщество «Добрый Псков» (ПРС «Поколение») в ближайшее время начнет составление карты «агентов добрых дел», на которой будут отражены благотворительные организации, НКО и социально ориентированный бизнес - в общем, все в городе, кто стремится делать наш город лучше.

Это могут быть кофейни, перечисляющие часть выручки от каждой проданной чашки благотворительным фондам, или магазины с контейнерами для приема пластика и батареек, парикмахерские и центры красоты с социальными акциями.

Карта «агентов добрых дел» появится на сайтах Содружества добрых городов и «Доброго Пскова», такие объекты будут отмечены на «Яндекс.Картах».

Проверенный статус «Агент добрых дел» поможет псковичам сделать осознанный выбор при посещении заведений, познакомит с небольшими благотворительными акциями и спецпроектами соседних кафе, магазинов, косметических салонов. Авторы уверены: такой путеводитель стимулирует людей пользоваться продуктам и услугами фирм, которые поддерживают благотворительность.

Добавим, что на данный момент уже изданы карты 50 регионов.