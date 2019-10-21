Общество

Встреча по профилактике мошенничества прошла Великих Луках

Встреча по профилактике мошенничества прошла в городе Великие Луки 22 октября. Ее участниками стали 80 человек – пенсионеры, ветераны труда, активисты Союза пенсионеров и сторонники «Единой России».

Как сообщили представители регионального отделения партии «Единой России», специалисты напомнили пожилым людям о наиболее распространенных мошеннических схемах и рассказали, как не стать жертвами злоумышленников. Также каждому представителю старшего поколения вручили методические материалы по теме.

В завершение мероприятия состоялось выступление академического хора пенсионеров.