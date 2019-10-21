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Общество

Госдума приняла закон об sms-извещениях от судебных приставов

22.10.2019 18:27|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий судебным приставам рассылать гражданам sms-извещения. Этот же закон позволяет обжаловать действия приставов через «Госуслуги».

Как пояснила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, у ФССП «появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава» (цитата по ТАСС). Она также добавила, что устанавливается возможность извещения должника «о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки ему sms-сообщения, при наличии его согласия».

Также граждан будут уведомлять об исполнительном документе через личный кабинет на портале «Госуслуги». В свою очередь, там же предусматривается возможность подать жалобу на постановление должностного лица или его действия.

«Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию», — прокомментировала Яровая.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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