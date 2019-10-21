Общество

Стартует прием заявок для желающих войти в состав Общественной палаты Пскова

Завтра в Пскове начнется процедура приема заявлений жителей города, желающих войти в состав Общественной палаты муниципального образования «Город Псков». Заявления принимаются с 23 октября до 2 ноября, с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00, обед с 13:00 до 14:00) в здании Псковской городской Думы, на улице Некрасова, дом 14, кабинеты № 2, № 3. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из постановления главы города Пскова, опубликованного на сайте «Город Псков»,

Документы, необходимые для рассмотрения кандидатуры: