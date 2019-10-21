Общество

Областные власти обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и экономики с Генконсулом Франции в Санкт-Петербурге

В Администрации Псковской области во вторник, 22 октября, состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и Генерального консула Франции в Санкт-Петербурге господина Уго де Шаваньяка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Генеральный консул прибыл в Псков для открытия Недели французского кино, которая пройдет с 22 по 27 октября. Кинопоказы состоятся в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Открывает фестиваль кинокартина «Зази в метро».

Во время рабочей встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере культуры. Уго де Шаваньяк отметил, что в регионе есть интерес к французскому языку, поэтому существует возможность приглашения французских деятелей культуры и искусства в Псковскую область для участия в мероприятиях различного уровня. Вера Емельянова подчеркнула, что в рамках расширения гуманитарного сотрудничества стороны могут проработать вопрос о поддержке программ обмена учениками между образовательными учреждениями, что может стать новым импульсом для развития отношений между городами России и Франции.

Одной из тем для обсуждения стало развитие внешнеэкономического сотрудничества. Заместитель председателя комитета по экономическому развитию Псковской области Марина Аникеева рассказала о преференциях резидентов особой экономической зоны «Моглино», а также об активно развивающихся отраслях экономики региона. Генеральный консул в ответ выразил готовность донести эту информацию до французских предпринимателей.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с новыми инвесторами. Постараемся использовать все возможности для сотрудничества», — подчеркнула Вера Емельянова.