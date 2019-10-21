Общество

Михаил Ведерников пообещал и дальше поддерживать социально ориентированные НКО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 22 октября, встретился с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, которые стали победителями региональных конкурсов на предоставление субсидий. Общение состоялось на площадке проектного офиса «Команда 2018», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Обращаясь к авторам лучших социальных проектов, глава региона отметил, что в этом году на поддержку некоммерческого сектора из бюджета области направлено порядка 8 млн рублей в год. Такая же сумма будет заложена и на следующий год.

«Вы делаете очень важное для региона, страны и людей дело, причем, не исходя из своих профессиональных компетенций и требований работодателя. Ваши проекты — социально значимые, затрагивают многих жителей региона и способствуют улучшению жизни наших граждан. Будем и дальше вас поддерживать», — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к общественникам.

В ходе неформального общения глава региона поинтересовался, что необходимо НКО региона, чтобы господдержка была адресной и эффективной. Представители начинающих НКО обратили внимание на роль обучающих семинаров, где оказывается практическая помощь в написании грантов и составлении отчетности. «Площадка Проектного офиса всегда к вашим услугам», — отметил губернатор и напомнил, что помощь готовы оказать и более опытные НКО, которые накопили серьезный опыт участия в грантах на федеральном и региональном уровнях. Михаил Ведерников напомнил, что сейчас ведется активная работа по открытию проектных офисов в муниципальных образованиях. В Дно такой офис функционирует с начала сентября.

Глава региона отметил, что размер сертификата победителя в среднем составляет 200 — 250 тыс рублей. «В масштабах всей области это может и не много, но когда люди приезжают в район, в свой населенный пункт, начинают работать по своим направлениям, то средства оказываются значительными. На них можно сделать жизнь на местах интереснее и лучше. И чем больше будет людей, которые занимаются такой работой, тем легче нам будет двигаться и развиваться», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в последнее время регион стал больше средств получать по линии Фонда президентских грантов. «Этот год еще не закончился, а сумма грантовой поддержки уже составляет почти 50 млн рублей. И будем работать дальше. Я ставлю задачу, чтобы мы уверенно вышли на 100», — заметил губернатор.

«Здорово, когда есть поддержка администрации области и района, но самое главное, чтобы вы друг с другом находились в постоянном общении, помогали и вместе делали большое и хорошее дело», — заключил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил общественников за неравнодушное отношение и гражданскую активность и вручил сертификаты 27 победителям трех региональных конкурсов СО НКО. Речь идет о конкурсах по предоставлению субсидий на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра СО НКО, на реализацию социальных проектов, а также проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Напомним, что региональные конкурсы по предоставлению субсидий СО НКО проводятся с 2013 года. За это время администрацией Псковской области были выданы субсидии на общую сумму 58 млн рублей на реализацию более 150 социально значимых проектов и более 8 млн рублей на реализацию порядка 50 проектов в сфере укрепления межнационального единства.