Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку в среднем размером 5,8 млн рублей. Такие цифры содержатся в исследовании одного из банков по страхованию жизни, пишут «Известия».

Эксперты обратились к жителям городов с населением более 500 тыс. человек с вопросом, какая сумма нужна российским семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни.

Оценки варьировались от 2,4 млн до 13,3 млн рублей в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных.

Примечательно, что нижнюю планку назвали респонденты, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить всё, что считает нужным. Также оказалось, что мужчины ценят свою жизнь более чем на 2 млн рублей дороже, чем женщины.

Достаточная сумма страхования жизни снижается и с возрастом. Так, люди в возрасте 18 - 30 лет оценили этот показатель в 6,9 млн рублей, а люди старше 60- в 4,5 млн рублей.