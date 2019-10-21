Общество

Мошенники изобрели новый способ кражи денег через смартфоны

Преступники начали выводить деньги банковских клиентов, подключаясь к смартфону через программу удаленного доступа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB Илью Сачкова.

По словам эксперта, преступники пытаются заставить клиентов банков установить на устройство программу удаленного доступа, с помощью которой потом могут похитить средства жертвы. В среднем за месяц крупный банк из-за новой преступной схемы может терять от 6 млн до 10 млн рублей, добавил Сачков. По его словам, за полгода система безопасности Secure Bank ежемесячно обнаруживала свыше 1 тыс. попыток похитить средства пользователей с помощью программы удаленного доступа к мобильному устройству.

В первой половине 2019 года специалисты Центробанка обнаружили 13 тыс. объявлений о покупке и продаже персональных данных, в том числе 1,5 тыс. из них — это базы кредитно-финансовых организаций. При этом чтобы украсть деньги, мошенникам достаточно ФИО и номера телефона, отметили специалисты. По их мнению, чтобы защитить население от преступников, необходимо повысить его грамотность в Сети. Так, россияне часто пользуются ссылками из непроверенных источников, устанавливают сомнительные программы и не пользуются антивирусами, а также сами сообщают мошенникам CVC‐ и CVV‐коды или одноразовые пароли, с помощью которых можно вывести деньги со счета.