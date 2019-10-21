Общество

Коммунист Александр Тимофеев намерен сложить полномочия депутата Псковской городской Думы

Коммунист Александр Тимофеев намерен сложить депутатские полномочия. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу Тимофеева Александра Васильевича включен в повестку заседания правового комитета гордумы.

Заседание состоится 25 октября.

Сам депутат подтвердил в интервью Псковской Ленте Новостей свое желание сложить полномочия, пояснив, что намерен в большей мере сосредоточиться на решении вопросов, связанных с развитием ветеранского движения.

Напомним, Александр Тимофеев – депутат с сентября 2017 года.

Родился в 1956 году в селе Зеленогорское Андреапольского района Тверской области. Женат, воспитывает дочь и сына. С 1974 по 1975 год работал в Ленинградском производственном объединении «Красный Треугольник» в БЛОК ТЭЦ-6 старшим электромонтером собственных путей. После службы в армии, с 1975 по 1977 год, работал дежурным электрослесарем в Первомайской ТЭЦ «Ленэнерго».

С 1978 по 1997 год проходил службу во внутренних войсках МВД. Уволен в запас с должности начальника вещевой службы в звании капитана. С 1998 по 1999 год работал контролером вневедомственной охраны при Отделе вневедомственной охраны УВД города Пскова. Во время службы во внутренних войсках МВД РФ в 1995 - 1996 и 2000 годах принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе в должности заместителя командира батальона.

После этого до 2003 года Александр Васильевич служил во внутренних войсках МВД РФ в должности начальника продовольственной и вещевой служб. Уволен в запас по организационно штатным мероприятиям в звании капитана. После увольнения в запас - контролер вневедомственной охраны при УВД города Пскова.

С 2011 по 2016 год работал помощником депутата областного Собрания депутатов 5-го созыва Дмитрия Михайлова на постоянной основе. Затем, в течении еще двух лет работал также на постоянной основе помощником депутата областного Собрания депутатов 6-го созыва Виктора Дули.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва Кроме того, с 2012 года Александр Васильевич является председателем Совета ветеранов войсковой части 6718, а также избран членом Совета ветеранов органов внутренних дел и войск правопорядка МВД РФ по Псковской области.