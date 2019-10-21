Общество

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту на следующих должностях: техник группы связи, механик-радиотелефонист группы связи, стрелок группы охраны, водитель, механик ТСО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, претендовать на вакансии могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимостей. Образование среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование. Прошедшие военную службу по призыву. Возраст до 40 лет.

Более подробную информацию можно получить по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.