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Общество

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

23.10.2019 09:37|ПсковКомментариев: 0

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства. Это «доска позора» российских кинематографистов, о которой 18 октября рассказал министр культуры Владимир Мединский, пишет портал «Кинопоиск».

На данный момент в черном списке значатся 18 фильмов, выпущенных или заявленных с 2015 года. Среди них — «Дед Мороз. Битва магов», «Ночные стражи», «Тайна Снежной королевы» и «Айка».

Первое место занимает военная драма «Герой» 2016 года, главную роль в которой исполнил Дима Билан. Бюджет ленты составил 222 млн рублей. Государство и Фонд кино выделили на съемки 140 млн рублей: 110 млн рублей на возвратной основе, а 30 млн рублей — на безвозвратной. В прокате картина собрала 81 млн рублей.

На сайте также можно посмотреть, сколько денег выделялось на российские проекты, их бюджеты и то, какие фильмы в итоге оказались прибыльными. Например, военная картина «Т-34» получила от государства 120 млн рублей безвозвратной поддержки (180 млн рублей в общей сложности), а приключенческий «Последний богатырь» — 50 млн рублей.

Больше всего фонд вложился в производство исторической картины «Викинг», где Данила Козловский сыграл князя Владимира. Создателям ленты выделили 728 млн рублей (бюджет — 1,2 млрд рублей), из которых лишь 115 млн рублей возвратные, а 613 млн рублей были безвозвратными. Сборы картины — 1,4 млрд рублей.

На втором вместе находится спортивная лента «Движение вверх». 400 млн рублей из бюджета в 590 млн рублей создатели получили от Фонда кино на безвозвратной основе. Общая касса ленты составила 2,9 млрд рублей.

На производство одного из самых громких российских провалов, фильма «Тайна печати дракона», на безвозвратной основе было выделено 90 млн рублей (270 млн рублей в общей сложности). При заявленном бюджете в 2,3 млрд рублей на данный момент проект собрал лишь 332 млн рублей. Вероятно, в будущем картина окажется на «доске позора».

Теги: #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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