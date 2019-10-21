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Общество

Запрещена публикация сведений о детях-жертвах преступлений

23.10.2019 10:15|ПсковКомментариев: 0

Интернет-ресурсы с данными о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, будут включены в единый реестр сайтов с запрещенной в России информацией Федеральным агентством по делам молодежи, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее постановление кабинета министров от 11 октября 2019 года № 1310 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101» вступает в силу сегодня, 23 октября.

Документ уточняет полномочия Федерального агентства по делам молодежи. Наряду с отправкой в бан ресурсов, склоняющих несовершеннолетних к противоправным деяниям, угрожающим их жизни и здоровью, ведомству поручено отслеживать появление в Сети публикаций со сведениями о детях-жертвах преступлений.   

Принятие решения о блокировке сайта зависит от содержания информации и в случаях, требующих экспертной оценки, может занять до 7 дней.  После чего в течение суток портал вносят в реестр запрещенных, что обязывает операторов связи перекрыть к нему доступ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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