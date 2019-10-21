Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вера Брежнева в Пскове
Дом от А до Я
Архитектор провалов
Штраф за оскорбление коллектора
Сапоги на первые морозы
Идеальное авто в Автотим
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
и снова #Пушкинбал
Золотая осень где отдохнуть?
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
не думай о Yota
Где переобуть машину?
Аварий не будет!
Не в коня корм?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.10.2019 14:180 Школа принимающих родителей - обучение (не) для галочки 23.10.2019 18:270 Роскачество обнаружило в образцах ромашкового чая плесень и микроорганизмы 23.10.2019 18:120 В этом году начался капитальный ремонт одного из корпусов Печорской районной больницы 23.10.2019 18:070 Фонд «Старость в радость» начал новогодний сбор подарков для одиноких пожилых людей 23.10.2019 18:000 До +13 градусов ожидается завтра в Псковской области 23.10.2019 17:520 Новые волонтеры профсоюзного отряда тимуровцев активно включились в его работу
 
 
 
Самое популярное 20.10.2019 22:195 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 20.10.2019 20:203 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове 21.10.2019 10:280 Стали известны подробности субботнего ДТП на Советском мосту 21.10.2019 15:108 Современное ярмарочное пространство может появиться на улице Юности в Пскове 21.10.2019 10:411 В России назван лучший черный чай
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Роскачество обнаружило в образцах ромашкового чая плесень и микроорганизмы

23.10.2019 18:27|ПсковКомментариев: 0

Роскачество завершило исследование ромашкового чая и обнаружило в четырех из 25 образцов плесень, а в двух образцах - микроорганизмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых шесть лекарственных средств «ромашка аптечная», восемь биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаев (два из них - детские). 20 торговых марок были произведены в России, остальные - в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ (по одному бренду в каждой стране соответственно). Закупочная стоимость образцов составила от 40 до 288 руб. за упаковку. Вся продукция была исследована по 186 показателям качества и безопасности.

«Согласно результатам испытаний, безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных. Так, у пяти торговых марок - четырех БАДов и одного чая - были выявлены несоответствия техрегламенту "О безопасности пищевой продукции" по содержанию плесеней», - говорится в сообщении.

Кроме того, в БАДах двух торговых марок, в одном из которых была также обнаружена плесень, были выявлены аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень. В то же время, согласно результатам исследования, товары 4 из 25 торговых марок соответствуют как обязательным требованиям, так и опережающим требованиям Роскачества.

Помимо безопасности, эксперты также оценили состав ромашковых пакетиков, а именно, посмотрели, не содержится ли в них разного рода примесей. Исследования содержимого упаковок лекарственных средств, БАДов, и чаев проводились по внешним и микроскопическим признакам. По итогам испытаний, не в полной мере соответствуют требованиям лекарственные средства трех из шести торговых марок, в которых обнаружены фрагменты стеблей и листьев, т. е. значительное количество смеси не является цветками. Также фрагменты стеблей и листьев выявлены у пяти из восьми БАДов и семи из одиннадцати чаев.

Помимо этого, эксперты отметили типичный для таких миксов запах и вкус: запах как правило слабый, нехарактерный для ромашки, малоароматный или вовсе отсутствует, а вкус настоя - малонасыщенный. При этом почти у всех товаров смесь измельчена, при этом измельчена должным образом: не более 5% смеси составили крупные частицы, не проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, а также очень мелкие частицы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 0,18 мм. Не измельченные цветы ромашки (цельное сырье) встретились только в чае одной торговой марки.

Проведенный в рамках исследованиям анализ на 145 распространенных пестицидов, в том числе хлорсодержащих, показал, что ни в лексредствах, ни в БАДах, ни в чаях из ромашки искомых пестицидов не обнаружено, даже в следовых количествах. Чтобы выяснить, действительно ли есть ли разница по содержанию полезных веществ в лексредстве, БАДе и чае, эксперты исследовали закупленные образцы продукции на содержание эфирных масел, флавоноидов и экстрактивных веществ.

Согласно законодательству, в сырье для лекарственных средств должно быть не менее 0,3% эфирных масел. Опережающими требованиями Роскачества данный показатель распространен и на сами лекарственные средства. Для БАДов опережающими требованиями Роскачества установлен уровень не менее 0,1%. В чае содержание эфирных масел не нормируется.

Среди лекарственных средств по этому показателю все в порядке только у двух торговых марок, показатель ниже нормы у товаров 4 торговых марок - от 0,05 до 0,1%, вместо 0,3%. Среди БАДов до своей нормы в 0,1% не дотягивают товары трех из восьми торговых марок. У прочих содержание эфирных масел варьирует от 0,1% до 0,35%. Как отметили в Роскачестве, среди 11 чаев у семи содержание эфирных масел очень низкое, буквально в сотых долях процента - от 0,02 до 0,09%

По данным экспертов, хотя в чаях содержание эфирных масел не нормируется, именно чай, а не лексредство и не БАД, стал лидером среди исследованных товаров по содержанию эфирных масел. Флавоноидов, в пересчете на рутин, в ромашке аптечной (в сырье) должно быть не менее 1,2%, согласно ФС. 2.5.0037.15. Данный минимум опережающими требованиями Роскачества установлен и для продукции из ромашки. Все лекарственные средства по уровню флавоноидов соответствуют необходимому минимуму, ниже этого уровня содержание флаваноидов в двух БАДах и трех чаях.

Как отметили в Роскачестве, содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой, должно быть не менее 18%. Это испытание абсолютно все товары выдержали на отлично, содержание экстрактивных веществ варьирует от 21% до 44%.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 248 человек
23.10.2019, 18:330 Регоператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области рассказал об отношениях с «АСПО» 23.10.2019, 18:270 Роскачество обнаружило в образцах ромашкового чая плесень и микроорганизмы 23.10.2019, 18:160 Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли» 23.10.2019, 18:120 В этом году начался капитальный ремонт одного из корпусов Печорской районной больницы
23.10.2019, 18:070 Фонд «Старость в радость» начал новогодний сбор подарков для одиноких пожилых людей 23.10.2019, 18:060 Президиум Генсовета «Единой России» утвердил протокол о выдвижении Елены Полонской на пост главы Пскова 23.10.2019, 18:000 До +13 градусов ожидается завтра в Псковской области 23.10.2019, 17:520 Новые волонтеры профсоюзного отряда тимуровцев активно включились в его работу
23.10.2019, 17:440 Начисляется ли пенсия во время ухода за инвалидами, детьми и пенсионерами? 23.10.2019, 17:371 В «ЭкоПроме» ответили на претензии УФАС о тарифах на вывоз мусора в Псковской области 23.10.2019, 17:193 Новым гендиректором «Псковпассажиравтотранса» станет Юрий Киргинцев - источник 23.10.2019, 17:120 Опочанку привлекут к ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
23.10.2019, 16:480 «ЭкоПром» заключил договоры на обслуживание почти с половиной юрлиц Псковской области 23.10.2019, 16:410 Псковские коммунисты намерены усилить идейную, теоретическую и прикладную подготовку кандидатов на выборах 23.10.2019, 16:350 С псковскими учащимися поговорили о вреде наркотиков в рамках проекта «Здоровое будущее» 23.10.2019, 16:240 Женщины стали играть более важную роль в общественно-политической жизни России
23.10.2019, 16:172 Свыше 50 тысяч рублей попытался дать пскович сотруднику ГИБДД в виде взятки 23.10.2019, 16:030 На «Ночь искусств» в Изборск приглашают псковичей 23.10.2019, 15:596 Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым продемонстрировали умение работать в крайне сложной ситуации 23.10.2019, 15:510 Псковские спасатели приняли участие в Международных соревнованиях по оказанию помощи в горах
23.10.2019, 15:490 Россияне смогут получать пенсию по старым правилам, но не государственную 23.10.2019, 15:424 Володин предложил перенаправлять неизрасходованные средства регионов 23.10.2019, 15:340 Власти Псковской области объяснили, почему стоимость проезда в общественном транспорте в Невеле на 10 рублей дороже 23.10.2019, 15:230 Почти две трети россиян хотят знать зарплату своих начальников
23.10.2019, 15:161 Областная библиотека представляет программу для школьников на время осенних каникул 23.10.2019, 15:090 Псковичей приглашают принять участие в военно-патриотической акции, посвященной службе по контракту 23.10.2019, 15:020 «Супер фитнес» приглашает псковичей на открытый урок по боксу 23.10.2019, 14:596 Елена Полонская: При принятии решений депутаты должны ставить во главу угла человека и его интересы
23.10.2019, 14:510 Губернатор Михаил Ведерников провел совещание по подготовке «дорожной карты» по развитию техпредпринимательства 23.10.2019, 14:454 Истории с цветными ручками на выборах главы Пскова не будет - Елена Полонская 23.10.2019, 14:370 «Серебряное» волонтерство станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23.10.2019, 14:331 Состоялась встреча и. п. главы Пскова с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
23.10.2019, 14:280 Псковичка погибла в ДТП в Вологодской области 23.10.2019, 14:174 Участницы конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» примерили крылья Малефисенты 23.10.2019, 14:160 «Собственной персоной» с Еленой Полонской. ВИДЕО. 23.10.2019, 14:092 Елена Полонская: Каждый депутат имеет право сложить полномочия, если считает нужным
23.10.2019, 14:018 «ЭкоПром» начнет взыскивать долги с жителей Псковской области 23.10.2019, 13:550 Банк «Открытие» профинансировал издание каталога к 100-летию Михаила Калашникова 23.10.2019, 13:413 Глава Пскова будет избран в ноябре – Елена Полонская 23.10.2019, 13:390 В Минздраве поддержали инициативу о запрете продажи детского шампанского
23.10.2019, 13:362 Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах 23.10.2019, 13:253 Это была реальная, открытая и честная борьба - Елена Полонская о конференции городского отделения партии «Единая Россия» 23.10.2019, 13:244 Директор «Экопрома»: Наша задача - к концу года обслуживать всю территорию Псковской области 23.10.2019, 13:160 Наделить все территориальные избирательные комиссии статусом юридического лица предлагает региональный избирком
23.10.2019, 13:070 В России заработала горячая линия по качеству и безопасности плодоовощных продуктов 23.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской 23.10.2019, 12:550 Сыр, следовавший из Литвы в Казахстан, «развернули» в Псковской области 23.10.2019, 12:452 Псковичи освоили хохотанье на занятиях по смехойоге в «Супер фитнес»
23.10.2019, 12:390 Фальшивые сто долларов обнаружены в финансовом учреждении Пскова 23.10.2019, 12:3912 Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области 23.10.2019, 12:300 В ГИБДД не получали указаний по изменению ПДД для беспилотных авто 23.10.2019, 12:233 Порховский парикмахер завоевал «серебро» на чемпионате по профмастерству в Париже
23.10.2019, 12:160 Вера Брежнева выступит в Пскове с большим сольным концертом 30 октября 23.10.2019, 12:142 ПЛН-ТВ: Нужны ли в России льготники - «жертвы перестройки»? 23.10.2019, 12:112 В России появятся плацкартные вагоны с душем 23.10.2019, 12:040 На 6 лет могут распрощаться со свободой двое псковичей за организацию наркопритона
23.10.2019, 11:580 В России зафиксировали редкую болезнь из-за токсичной рыбы 23.10.2019, 11:490 Архсовет и градостроительная политика станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23.10.2019, 11:460 До 20 лет лишения свободы грозит двум псковичам за 65 наркопреступлений 23.10.2019, 11:400 Работы по строительству станции очистки питьевой воды в Черехе завершатся к концу октября
23.10.2019, 11:334 Елена Полонская ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23.10.2019, 11:220 Погоня за великолукским автолюбителем без прав привела к ДТП. ВИДЕО 23.10.2019, 11:210 Более 900 жителей Псковской области отбыли наказания в виде обязательных работ 23.10.2019, 11:141 Еще сто заявок от жителей Псковской области подано на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»
23.10.2019, 11:098 На дамбе в Пскове нанесли дорожную разметку. ФОТО 23.10.2019, 10:570 «Псков-747» занял первое место на турнире в Великом Новгороде 23.10.2019, 10:521 Директор ООО «ЭкоПром» Сергей Пайст станет гостем программы «Гайд-парк» 23.10.2019, 10:401 Трудовая инспекция оштрафовала Островскую межрайонную больницу
23.10.2019, 10:360 Уголовное дело возбудили в отношении дедовичского алиментщика, задолжавшего более 60 тыс. рублей 23.10.2019, 10:331 Парк «Экопрома» пополнился новой техникой 23.10.2019, 10:2610 В России предложили запретить отключение воды и газа за долги 23.10.2019, 10:205 Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
23.10.2019, 10:170 Номер один: как прошло открытие автосалона HYUNDAI в Пскове 23.10.2019, 10:150 Запрещена публикация сведений о детях-жертвах преступлений 23.10.2019, 10:000 Уголовный розыск ищет девушку, пропавшую 20 октября в Великих Луках 23.10.2019, 09:560 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.