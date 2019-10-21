Общество

Трудовая инспекция оштрафовала Островскую межрайонную больницу

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ГБУЗ Островская межрайонная больница. В результате внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства установлены нарушения: в ГБУЗ не обеспечено приобретение и выдача в установленные сроки средств индивидуальной защиты. Допущены к работе работники (фельдшеры и водители) без обязательного психиатрического освидетельствования, без предварительного медицинского осмотра. Водители не проходили инструктаж на рабочем месте и допущены к исполнению трудовых обязанностей без проверки знаний по охране труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

В ходе проверки выявлено, что работники ГБУЗ привлекались к работе сверх допустимой нормы. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Назначено административное наказание в соответствии со статьями КоАП РФ.