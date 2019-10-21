Общество

Еще сто заявок от жителей Псковской области подано на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»

Жители Псковской области направили 350 заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» - на 100 больше, чем неделю назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего на конкурс подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. До конца заявочной кампании остается меньше недели, сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также призвал псковичей к участию в третьем сезоне «Лидеров России». «Конкурс на практике доказал свою объективность, и его победители, действительно, получили отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне. Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры. Мы будем внимательно следить за результатами конкурса и искать среди участников перспективных специалистов. Дерзайте!», — отметил Глава региона на своей странице в Инстаграме.

Регистрация на конкурс закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Алексей Комиссаров обратил внимание, что с 28 октября уже начнется дистанционный этап. «Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал», - отметил он.

Конкурс «Лидеры России 2020» проводится в 4 этапа: онлайн-регистрация участников (до 23:59, 27 октября), дистанционный этап (октябрь - декабрь), очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь - март), суперфинал (март - апрель).

Претендентов на звание «Лидер России 2020» в новом сезоне ждут изменения. Помимо основного конкурса управленцев общего профиля организаторы запустили и три специализированных направления: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». В каждой из специализаций будут определены от 10 до 30 участников.

Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Участвовать в проекте могут люди без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Помимо биографической анкеты каждому конкурсанту необходимо записать видеоинтервью.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Старт нового сезона был дан в Сочи в образовательном центре «Сириус».

За два предыдущих года на конкурс было подано более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.