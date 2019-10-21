Общество

Более 900 жителей Псковской области отбыли наказания в виде обязательных работ

С начала 2019 года 923 жителя Псковской области отбыли наказания в виде обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФССП.

Напомним, что обязательные работы заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Это уборка улиц, парков, чистка техники, озеленение, покраска заборов и дорожных ограждений, благоустройство городских территорий, выполнение подсобных работ и иное.

Обязательные работы могут быть как одним из видов уголовного наказания, так и как наказание за административное правонарушение.

С начала года, такие общественно полезные работы отбыли 923 жителя Псковской области. Из них 276 раз - за наказание по неуплате алиментных платежей. Около 400 граждан отбывают свои наказания в виде обязательных работ в настоящее время. Более 2 тысячам граждан еще предстоит их отбыть.

Отметим, что если должник уклоняется от своего наказания в виде обязательных работ или отбывает его недобросовестно, то он может быть привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В 2019 году в Псковской области уже 115 раз составлялся протокол по данной статье. В большинстве случаев, данные должники получили административное наказание за данное правонарушение в виде административного ареста.

К примеру, жителю Пскова было 9 раз назначено наказание в виде обязательных работ. Отбытие всех 9 наказаний им было проигнорировано. Теперь дополнительно он получил 3 суток административного ареста.