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Общество

Продолжается прием заявок на конкурс детских рисунков «Елка Победы»

24.10.2019 08:26|ПсковКомментариев: 3

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе детских рисунков «Елка Победы», который объявили Почта России, Музей Победы и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Лучшие работы лягут в основу серии эксклюзивных новогодних открыток, которые Почта России выпустит ограниченным тиражом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области. 

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы и Почта России. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

«Это замечательный конкурс, который объединяет детское творчество, изучение истории нашей Родины и подготовку к празднованию 75-летия Победы в наступающем Новом году! Я желаю всем участникам удачи и творческого вдохновения», - отметила телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Оценивать все работы будет профессиональное жюри, в которое войдут профессиональные художники-иллюстраторы, сотрудники Почты России и Музея Победы: Регина Мянник, актриса театра и кино, попечитель фонда «Спешите делать добро!»; Василий Селиванов, скульптор, график и живописец, член Союза художников России, член Союза художников Москвы; Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве. Возглавит жюри Оксана Фёдорова, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

Организаторы будут принимать работы до 10 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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