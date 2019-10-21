Общество

Порховский парикмахер завоевал «серебро» на чемпионате по профмастерству в Париже

Парикмахер из Порхова Мухаммад Шодмон завоевал второе место на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже, сообщает ГТРК «Псков». В чемпионате принимали участие более полутора тысяч мастеров со всего мира.

А на этой неделе порховский парикмахер стал чемпионом страны на конкурсе профмастерства в московском Кремле. Он завоевал титул чемпиона России в номинации «Барбер стилист. Мужские стрижки». Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

Мечта Мухаммада Шодмона побывать на чемпионате мира по парикмахерскому искусству сбылась. Как парикмахер рассказывает в интервью ГТРК Псков, он регулярно участвовал в профессиональных конкурсах. Благодаря упорству и трудолюбию стал побеждать. Говорит, больше всего им двигал спортивный азарт быть первым. В итоге он стал чемпионом Псковской области, вошел в сборную России и взял в Париже «серебро» за классическую мужскую стрижку.



«Классические стрижки - это для перфекционистов. Здесь важно сделать все чисто - чтобы волосы не торчали, а фейд - то есть переход от длинных волос к коротким был идеальным», - рассказывает он.

К именитому мастеру регулярно приезжают стричься даже из Москвы и Петербурга. При этом сам он доволен своей тихой жизнью в Порхове.

Фото из соцсети ВКонтакте