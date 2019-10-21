Общество

В псковском Красном Кресте обсудили важные темы о здоровом питании

В рамках проекта псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» на очередном занятии в Клубе «Здоровое питание» обсудили сразу три темы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Каждая тема была интересна по-своему. Первая тема была о продуктах и блюдах с высоким содержанием железа, вторая - о способах хранения продуктов питания и третья - о роли витаминов в продуктах для поддержания здоровья. В первой части своего выступления тьютор проекта Ольга Васильева дополнила представление пожилых людей о необходимости железа в организме человека.

Со слов преподавателя, чрезвычайно важная роль железа в организме человека определяется тем, что железо входит в состав крови. Содержится в структуре ряда белков, и, прежде всего, входит в состав гемоглобина. В организме человека должно быть всё сбалансировано и вреден как недостаток железа, так и его переизбыток. Лектор предоставила ряд продуктов питания лидерами по содержанию железа: печень говяжья, куриная, свиная, мясо курицы, кролика, индейки. Из крупяных изделий - гречка, из сладости-халва, из орехов - грецкие и фисташковые.

Ольга Васильева обратила внимание присутствующих на то, что, человек, у которого не хватает железа в организме, тут же ощущает утомляемость и упадок сил. Малейшие физические нагрузки вызывают учащённое сердцебиение и одышку.

Во второй части выступления говорилось о способах хранения продуктов питания. В рассказе Ольги Васильевой, была отмечена необходимость тщательного знакомства с информацией на упаковке. Особенно нужно обращать внимание на указанный срок годности. Ведь даже при правильном хранении, продукт с истекшим сроком годности, употреблять в пищу нельзя. Тьютор ознакомила с правилами хранения продуктов в домашних условиях. Аудитория узнала, что хранить продукты нужно правильно и тогда дольше сохранятся вкусовые качества продукта. Это касается и сыпучих продуктов, принеся их домой из магазина, необходимо пересыпать в другую ёмкость.

В третьей части занятия говорилось о роли витаминов в продуктах для поддержания здоровья. Витамины улучшают самочувствие человека. Благодаря витаминизированной пище, человек может быть активным и энергичным. Многие витамины, входящие в состав продуктов, регулируют обмен веществ, улучшают остроту зрения и даже влияют на цвет кожных покровов. Лучшими и полезными продуктами считаются печень говяжья и свиная, а также сметана и сливки. Нельзя пренебрегать овощами и фруктами, они также богаты витаминами.

В ходе занятия пожилые люди усвоили, что все вопросы, рассмотренные на теоретическом занятии, можно применять в ежедневной жизни.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.