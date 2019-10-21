Общество

Губернатор Михаил Ведерников провел совещание по подготовке «дорожной карты» по развитию техпредпринимательства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросам развития технологического предпринимательства. Напомним, что в апреле текущего года глава региона возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Заседание было посвящено детальному анализу предложений, которые могут быть включены в «дорожную карту». В документ включены первоочередные мероприятия по четырем основным направлениям: совершенствование нормативно-правового регулирования, финансовая поддержка, совершенствование инфраструктуры поддержки и механизмов развития техпредпринимательства.

Большая часть мер направлена на совершенствование инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства, в том числе создание в субъектах РФ сети центров компетенций, специализирующихся на выявлении инвестиционных ниш в промышленных кластерах и приоритетных отраслях промышленности регионов, разработка единой интернет-площадки технологических идей и технологических продуктов для бизнеса, открытие Цифровых центров прототипирования, муниципальной сети центров молодежного инновационного творчества с учетом территориальных особенностей регионов, а также организация работы Российского центра открытых инноваций «Инноскоп» и многое другое.

В рамках совещания свои дополнения на основе работы проектного офиса ПсковГУ представила врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина. Проектный офис выполняет роль аналитического центра для сбора и анализа предложений и инициатив, которые направлены на развитие техпредпринимательства в России.

Свое экспертное мнение по обсуждаемому вопросу высказали и представители бизнес-сообщества. Генеральный директор ООО «Полипласт» Андрей Константинов отметил, что по возможности необходимо наиболее полно использовать инновационные наработки технологических компаний для отраслей дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Участники совещания не только рассмотрели сформированную дорожную карту, но и обсудили влияние первоочередных мер на показатели нацпроектов и указа президента РФ. Предложенный комплекс мер затрагивает не только показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», но также и национальных проектов «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

По итогам совещания губернатор поручил до конца месяца обобщить лучшие предложения, поступившие от членов рабочей группы, внести корректировки в «дорожную карту». Впоследствии она будет представлена на заседании рабочей группы Госсовета РФ.