Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, побеседует с ней о предстоящих выборах главы муниципалитета, о депутатской деятельности Елены Полонской и о деятельности городской Думы в целом, а также обсудит социально-экономическое положение Пскова.

Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.