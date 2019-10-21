Общество

«Супер фитнес» приглашает псковичей на открытый урок по боксу

Клуб «Супер фитнес» приглашает детей в возрасте от 8 до 13 лет на занятия по боксу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, открытый урок состоится в эту субботу 26 октября в 14.00.

«Вы хотите, чтобы ваш сын вырос мужчиной? Просто приходите вместе с ним на открытый урок по боксу. Вы убедитесь, это безопасно!» - отметили в фитнес-центре.

Занятие проведет опытнейший детский и взрослый тренер Алексей Кругликов.

Только 8 бесплатных мест - звоните и запишитесь сразу: 56 60 80. В клубе уточнили, что без предварительной записи попасть на занятие не получится.

Подробнее читайте также на сайте Псковской Ленте Новостей, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».